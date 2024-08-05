Мешканці та ВПО одної громади отримають грошову допомогу: кому нарахують до майже 11 тис грн

Анкети можна заповнити онлайн

Мешканці Краматорської громади та ВПО, які там проживають, можуть отримати грошову допомогу. Її здійснюватимуть протягом чотирьох місяців і суми для цих двох категорій будуть різними.

Цю допомогу виплачуватимуть замість гуманітарних продуктових наборів. Реєстрація на нарахування буде триватиме до 12 серпня, як повідомили в Краматорській міській раді.

Отримати її зможуть люди з соціально-вразливих категорій упродовж майбутніх чотирьох місяців. Для них передбачено допомогу в розмірі у 6 тисяч гривень (щомісячно по півтори тисячі гривень упродовж вересня-грудня 2024 року).

А от переселенці та переселенки з інших громад, які перебувають на обліку в Краматорську мають право на 10 800 гривень.

Анкети на оформлення виплати можна заповнити за посиланням для:

Варто зауважити, що особи мають заповнити лише одну форму за однією категорією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 категорій сімей з п'яти областей мають право на грошову допомогу.