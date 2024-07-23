Діти навчатимуться влітку: стали відомі дати початку та кінця навчального року у школах

Канікули в учнів стануть коротшими

В Україні діти ходитимуть до шкіл влітку. Навчальний рік у загальних середніх школах розпочнеться 2 вересня 2024 року, а завершиться 30 червня 2025 року.

Кабінет міністрів вже затвердив відповідну постанову. Про це прем’єр Денис Шмигаль заявив під час засіданні уряду.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня, та його завершення 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території", ― сказав Шмигаль.

Зазначимо, що в деяких областях школи розпочнуть роботу раніше, ще у серпні. Такі рішення вже прийняла місцева влада Львова, Чернівців та Івано-Франківська.

Цьому передували рекомендації від Міністерства освіти та науки (МОН). У відомстві зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі варто розпочати навчання у теплу пору року.

Взимку школярі та студенти матимуть великі канікули. Про такі плани говорив голова МОН Оксен Лісовий. Деталі він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Навчальний рік змістять на літо: міністр освіти про зарплати вчителів, нові графіки навчання і свою відставку".