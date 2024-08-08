Теперь уже можно наслаждаться: в Украине стремительно упали цены на арбуз, что будет дальше

Причинами ценопада стали увеличение предложения и некачественный товар

Цена на арбуз в конце июля начала расти, но, как прогнозировалось, это явление оказалось временным. На украинском рынке продолжает дешеветь эта ягода и такая тенденция продержится преимущественно у производителей, имеющих продукт из низким качеством.

Украинские производители начали массово собирать арбузы, поэтому предложение на рынке стало увеличиваться. Стоимость арбуза составляет 3-8 гривен, что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, как говорят аналитики проекта EastFruit.

По словам производителей, цены падают из-за того, что есть большое предложение арбуза большого размера и спрос на такой товар низкий. Оптовые компании и сети магазинов отказываются от такого товара и сокращают закупки до минимума.

"Если сравнивать ситуацию на рынке арбузов в Украине с другими странами региона мониторинга проекта, то данная продукция остается более доступной только в Узбекистане и Таджикистане, что традиционно", — говорится в сообщении.

Сейчас стоимость арбуза, если сравнивать с прошлым годом, в среднем на 60% меньше. Кроме того, эксперты не прогнозируют дальнейшего удорожания товара, хотя владельцам арбузов, продукция которых имеет высокое качество, повезет больше. Однако и такого товара на рынке мало.

Тем временем, цены на арбузы более 5 кг будут находиться на низком уровне, ведь фермеры хотят поскорее продать свой товар, поэтому идут на уступки покупателям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда цены на продукты для консервации поползут вверх по Украине.