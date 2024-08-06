На ринку відбулись суттєві зміни: місцями овочі борщового набору здорожчали вдвічі

Є актуальні цінники на товари

В Україні найбільше фіксується здорожчання капусти, ціна на яку за тиждень виросла майже вдвічі. Інші 4 види овочів також змінились у вартості. Це відбулось через погану погоду і ситуація може стабілізуватись найближчими тижнями.

Торік погодні умови були кращими для вирощування капусти, тому ціни не зазнавали суттєвих змін. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу".

За її словами, ціни на овочі борщового набору на ринку Шувар є такими:

ріпчаста цибуля коштує 13-18 гривень за кіло, а минулого року — 14 гривень. Ріст вартості на неї зумовлено поганими погодними умовами, які затримують збір врожаю. До осені, ймовірно, ціни трохи стабілізуються, але значного зниження чекати не варто;

картоплю можна купити за 10-16 гривень, але минулого року вона мала середній цінник у 8 гривень;

капуста білоголова коштує 19-20 гривень, хоча минулого року середня ціна була 7 гривень;

моркву можна придбати за 12-15 гривень, а торік середня вартість була 17 гривень;

буряк коштує 9-10 гривень.

Ціни на овочі в українських супермаркетах

Цибуля

Вартість цибулі білої за 1 кг у серпні складає 68,53 гривні, а у минулому місяці — 91,17 гривні, що на 27,64 гривні дорожче.

Цибуля ріпчаста та молода ріпчаста у серпні в середньому коштує 15,50 та 15,82 гривні. У липні цінник складав 22,97 та 12,54 гривні відповідно. Тобто на 7,27 гривні дорожче та на 3,28 дешевше.

Цибуля сина пропонується у продаж за середньою ціною в 40,70 гривні, хоча у липні вартість склала 53,87 гривні. Отже, на 13,17 гривні дорожче.

Картопля

Вартість картоплі в українських супермаркетах в середньому складає 15,80 гривень за кіло. За місяць ціна не змінилась.

Картоплю молоду можна в середньому придбати за 23,59 гривні за 1 кг. У липні вартість склала 21,79 гривні, що на 1,8 гривні дешевше.

Картоплю рожеву можна придбати за 26,90 гривні 1 кг, хоча у минулому місяці ціна склала 30,47 гривні. Тобто на 3,57 гривні дорожче.

Капуста

Вартість 1 кг капусти молодої у серпні складає 39,60 гривні, хоча у липні ціна була 16,41 гривні, що на 23,19 гривні дешевше.

Капусту білокачанну можна придбати за 34,55 гривні 1 кг. У минулому місяці цінник був 22,05 гривні, що на 12,5 гривні дешевше.

Морква

В українських магазинах наразі моркву пропонують купити за середньою ціною в 16,20 гривень. У минулому місяці вартість складала 30,68 гривні, що на 14,48 гривні дорожче.

Буряк

Вартість буряку в магазинах в середньому становить 12,14 гривні за кіло. У липні цінник був більшим на 6,82 гривні — тобто 18,96 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярний салатний овоч продовжує дешевшати. Аналітики дали прогноз щодо цін надалі.