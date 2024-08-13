Знову почне зростати? Прогноз щодо курсу долара в Україні протягом цього тижня

Попит на долар трошки спав, але все одно тримається на високому рівні

Протягом цього тижня курс долара на українському ринку коливатиметься як в готівковій, так і безготівковій частині.

У період 13-18 серпня 2024 року показники перебуватимуть в межах 41,20-41,80 гривень. Такий прогноз дала директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

За її словами, попит на долар хоча і трохи спав, але наразі все одно залишається на досить високому рівні.

Водночас гравці ринку можуть протягом цього тижня спробувати постійно підвищувати курс американської валюти, однак для цього поки обмежені можливості.

Курс долара в Україні станом на 13 серпня

За даними порталу "Мінфін", 13 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,51 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,52 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,283 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи розгойдуватимуть спекулянти курс долара протягом цього тижня на українському ринку.