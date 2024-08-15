Денежная помощь будет выплачиваться 3 месяца: в каких регионах проходит регистрация
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Для каждой области есть индивидуальный график подачи заявления
Украинцам, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, выплачивают многоцелевую денежную помощь. Сумма выплаты составляет 3600 гривен.
Есть графики регистрации на денежную помощь УВКБ ООН для каждого из регионов. О них говорится на портале unhcr.org.
Кто имеет право на денежную помощь и какова ее сумма
Согласно проекту, выплата производится вынужденным переселенцам и вернувшимся на свое постоянное место жительства из-за границы.
Регистрироваться на начисления могут те семьи, которые ранее не получали до этого выплаты от других международных организаций, их доход не превышает 5,4 тысяч гривен и они отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:
- семью возглавляют родители-одиночки с несовершеннолетними детьми;
- заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;
- домохозяйство состоит из одиноких пожилых людей старше 55 лет или воспитывающих несовершеннолетних детей;
- ухаживают за лицами с инвалидностью/тяжелым хроническим заболеванием.
Сумма денежной помощи составляет 3,6 тысячи гривен на одного человека, которое будет осуществляться в течение 3 месяцев.
Где и когда можно подать заявление
Подать заявление на такую помощь можно в 19 областях Украины. График регистраций в рассрочку можно узнать на сайте организации УВКБ ООН.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут получить компенсацию на оплату коммуналки.