Денежная помощь будет выплачиваться 3 месяца: в каких регионах проходит регистрация

Для каждой области есть индивидуальный график подачи заявления

Украинцам, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, выплачивают многоцелевую денежную помощь. Сумма выплаты составляет 3600 гривен.

Есть графики регистрации на денежную помощь УВКБ ООН для каждого из регионов. О них говорится на портале unhcr.org.

Кто имеет право на денежную помощь и какова ее сумма

Согласно проекту, выплата производится вынужденным переселенцам и вернувшимся на свое постоянное место жительства из-за границы.

Регистрироваться на начисления могут те семьи, которые ранее не получали до этого выплаты от других международных организаций, их доход не превышает 5,4 тысяч гривен и они отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

семью возглавляют родители-одиночки с несовершеннолетними детьми;

заботятся о пожилых членах семьи старше 55 лет;

домохозяйство состоит из одиноких пожилых людей старше 55 лет или воспитывающих несовершеннолетних детей;

ухаживают за лицами с инвалидностью/тяжелым хроническим заболеванием.

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тысячи гривен на одного человека, которое будет осуществляться в течение 3 месяцев.

Где и когда можно подать заявление

Подать заявление на такую помощь можно в 19 областях Украины. График регистраций в рассрочку можно узнать на сайте организации УВКБ ООН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы могут получить компенсацию на оплату коммуналки.