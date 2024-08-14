Надбавка до пенсії в потрійному розмірі: хто її отримає

Є 4 категорії осіб

Деякі пенсіонери в Україні отримують "вікові" доплати, які призначаються автоматично і коливаються від 300 до 570 гривень. Однак є ще одна надбавка, яка виплачується при досягненні літної особи 100 років.

Рішення про надання додаткових коштів було прийнято ще у 2012 році, як пояснив експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін у відео на Youtube-каналі "На Пенсії". Сума надбавки складає 198,8 гривні.

Водночас за його словами є ще чотири категорії осіб, яким виплата буде здійснена в потрійному розмірі. Це стосується:

ветеранів війни;

осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною;

осіб, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни та про жертв нацистських переслідувань;

пенсіонерів, яким виповнилося 100 і більше років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких пенсіонерів виплати під час відпочинку менші, аніж мають бути. Адвокат наголосив на тому, що вони можуть втрачати до 4 тисяч гривень щомісяця.