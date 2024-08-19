Сколько нужно иметь стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет: ответ ПФУ

Эти требования только для оформления пенсии по возрасту

Для выхода на пенсию в Украине нужно достичь определенного пенсионного возраста, это 60, 63 или 65 лет, и одновременно иметь норму страхового стажа — 31, 21 и 15 лет соответственно.

Заявление на назначение пенсии можно оформить онлайн или обратиться в любой центр ПФУ. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно данным, украинцы могут выйти на отдых, если им исполнилось :

60 лет и их страховой стаж составляет не менее 31 года;

63 лет при условии, что имеют не менее 21 года страхового стажа;

65 лет со страховым стажем не менее 15 лет и не более 21 года.

В то же время , каждый год количество страхового стажа будет расти, поэтому в 2028 году он будет составлять:

35 лет для тех, кто планирует выйти на отдых в 60 лет;

от 25 до 35 лет стажа для тех, кому исполнится 63 года;

от 15 до 25 лет стажа для украинцев, достигших 65-летнего возраста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионер может увеличить свою выплату в половину.