Яким очікується курс долара протягом 2024-2027 років: на горизонті - серйозне здешевшання гривні

Це передбачено в декларації

На валютному ринку постійно коливається курс долара і найближчими роками передбачається падіння гривні До кінця 2027 року показники можуть вирости до 46,2 гривні.

Як йдеться у постанові "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025—2027 роки", протягом 2026 року в Україні середня вартість американської валюти складе 46,5 гривень, а на кінець року вона виросте до 45,9 гривні. Водночас у 2027 прогнозується 46,4 гривні, як середній курс та 46,2 гривні — наприкінці року.

Водночас раніше у Міністерстві фінансів очікували, що середній курс долара протягом:

поточного року складе 40,7 гривні;

наступного року — 44,5 гривні;

2026 року — 43 гривні.

Курс долара в Україні станом на 22 серпня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 22 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,11 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,44 (купівля) та 41,53 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2975 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується середній курс долара в Україні у 2024 році. Експерти також дали прогноз щодо показників, які будуть в кінці поточного року.