Путінський олігарх отримав позов одразу після заяв про додаткові умови щодо мирних переговорів з Україною

Позов передбачає націоналізацію понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн металургійного глинозему

Мін’юст подав позов щодо націоналізації активів підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн. Він володіє найбільшим у світі підприємством – виробником алюмінію.

Про це у четвер, 13 березня, повідомляють в Офісі Генпрокурора України. Зазначається, що Мін’юст звернувся ВАКС із позовом про застосування санкцій та стягнення в дохід держави належних їм активів.

Цей позов передбачає націоналізацію понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн металургійного глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

У ході розслідування було встановлено, що кінцевий власник згаданої сировини – російський підсанкційний олігарх, який володіє найбільшим у світі підприємством – виробником алюмінію. Продукцію постачали російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для Росії.

Продовжується досудове розслідування.

В Офісі генпрокурора не називають імені олігарха, але за даними "Бізнес Цензор", може йтися про Олега Дерипаска.

Важливо додати, що ввечері 12 березня Дерипаска у своєму Telegram-каналі опублікував пост і в ньому назвав три можливі ключові умови, за яких Росія могла б погодитися на перемир’я у війні:

1. Припинити гоніння на росіян, парафіян УПЦ та священників в Україні. Повернути майно УПЦ.

2. Повернути половину активів ЦБ, що належать російським громадянам і заморожені в США, ЄС, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії, Японії та Південній Кореї.

3. Вже зараз зняти половину санкцій.

Інші умови, за його словами, президент РФ та США обговорять уже в Овальному кабінеті під час російського візиту до Вашингтона.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска – це російський мільярдер, засновник та голова наглядової ради компанії "Базовий елемент". До 2018 року він був керівником об’єднаної компанії "РусАл" та очолював ще кілька великих підприємств.

З квітня 2018 року перебуває під санкціями США через фінансування проєктів Володимира Путіна, а з 2022 року — під санкціями Євросоюзу, Великобританії, України та низки інших країн через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суд наклав арешт на партію промислової продукції та сировини, якою володів російський олігарх Олег Дерипаска. Ще на початку 2024 року йому оголосили про підозру в Україні.