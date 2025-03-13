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Путінський олігарх отримав позов одразу після заяв про додаткові умови щодо мирних переговорів з Україною

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Мін’юст подав позов про націоналізацію активів російського олігарха Новина оновлена 13 березня 2025, 16:51
Мін’юст подав позов про націоналізацію активів російського олігарха. Фото Колаж "Телеграфу"

Позов передбачає націоналізацію понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн металургійного глинозему

Мін’юст подав позов щодо націоналізації активів підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн. Він володіє найбільшим у світі підприємством – виробником алюмінію.

Про це у четвер, 13 березня, повідомляють в Офісі Генпрокурора України. Зазначається, що Мін’юст звернувся ВАКС із позовом про застосування санкцій та стягнення в дохід держави належних їм активів.

Цей позов передбачає націоналізацію понад 440 тис. тонн бокситів та 110 тис. тонн металургійного глинозему загальною вартістю понад 2 млрд грн.

У ході розслідування було встановлено, що кінцевий власник згаданої сировини – російський підсанкційний олігарх, який володіє найбільшим у світі підприємством – виробником алюмінію. Продукцію постачали російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо виробляють військову техніку, зброю та боєприпаси для Росії.

Продовжується досудове розслідування.

В Офісі генпрокурора не називають імені олігарха, але за даними "Бізнес Цензор", може йтися про Олега Дерипаска.

Важливо додати, що ввечері 12 березня Дерипаска у своєму Telegram-каналі опублікував пост і в ньому назвав три можливі ключові умови, за яких Росія могла б погодитися на перемир’я у війні:

1. Припинити гоніння на росіян, парафіян УПЦ та священників в Україні. Повернути майно УПЦ.

2. Повернути половину активів ЦБ, що належать російським громадянам і заморожені в США, ЄС, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії, Японії та Південній Кореї.

3. Вже зараз зняти половину санкцій.

Інші умови, за його словами, президент РФ та США обговорять уже в Овальному кабінеті під час російського візиту до Вашингтона.

Хто такий Олег Дерипаска

Олег Дерипаска – це російський мільярдер, засновник та голова наглядової ради компанії "Базовий елемент". До 2018 року він був керівником об’єднаної компанії "РусАл" та очолював ще кілька великих підприємств.

З квітня 2018 року перебуває під санкціями США через фінансування проєктів Володимира Путіна, а з 2022 року — під санкціями Євросоюзу, Великобританії, України та низки інших країн через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суд наклав арешт на партію промислової продукції та сировини, якою володів російський олігарх Олег Дерипаска. Ще на початку 2024 року йому оголосили про підозру в Україні.

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#Активи #Позов #Олігарх #Мін'юст #Олег Дерипаска