У Київраді на тлі скандалу з Кличком заблокували трибуну

Депутати заблокували засідання, після чого Кличко оголосив про погоджувальну раду

Засідання Київської міської ради 13 березня закінчилося скандалом. Депутати від фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну. Це сталося після того, як провалилося голосування за включення до порядку денного звернення до президента щодо утисків опозиції.

Згідно з онлайн-трансляцією засідання, пропозиція не набрала потрібної кількості голосів. Через це представники "ЄС" вдалися до блокування. Міський голова Віталій Кличко був змушений оголосити перерву в засіданні. Зараз секретар Київради Володимир Бондаренко проводить погоджувальну раду для врегулювання ситуації.

Голова комітету Громадської Ради КМДА Дмитро Калько в коментарі Новини.Live пояснив причини інциденту: "На цю мить трибуна була заблокована фракцією "ЄС", як і минулого разу. Наскільки я зрозумів, це трапилось через те, що Київська міська рада не хоче виконувати ультиматум Петра Порошенка, який полягає в декларативному звернення до Верховної Ради щодо не переслідувань політичних і таке інше.

За словами Калька, політичні вимоги найбільшої фракції міськради створюють перешкоди для нормальної роботи представницького органу територіальної громади, особливо в умовах воєнного стану. Він вважає, що подібні дії блокують виконання Київрадою своїх конституційних обов'язків.

скриншот з відео

скриншот з відео

Та насправді все це відбувається на тлі одного з наймасштабніших корупційних скандалів у Київській міській раді. Мер Києва Віталій Кличко анонсував низку гучних звільнень топ-посадовців різних департаментів та підрозділів КМВА, а також комунальних підприємств. Серед звільнених, зокрема, прізвища заступника Кличка Петра Оленича, заступника керівника КП "Київблагоустрій" Олексія Мушти, заступника директора КП "Спецжитлофонд" Юрія Леонова та інші.

Як повідомляють журналісти Новини.LIVE, опозиція розлючена через це. Депутати від "ЄС" заблокували трибуну. Вони почали блокувати трибуну, заявивши про те, що їхні ініціативи ігноруються. Та не лише про утиски опозиції ушлося. Серед відхилених рішень була відмова припинити закупівлю російських ядерних реакторів, а також припинення переслідувань військових генералів, каже депутат Київради Леонід Ємець.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у Раді придумали, як спростити життя ветеранів. Основною метою проєкту є визнання ветеранів війни захищеною категорією,