Росіяни "лізуть" посадками та прориваються до Басівки: яка ситуація в Сумській області (відео, мапа)

Окупанти обрали нову тактику атак на Сумщині

В Сумській області російська армія всіма силами намагається прорватися на українську територію та закріпитися в районі Басівки. Українські військові уражають позиції противника та тримають оборону.

Про це повідомляє DeepState. Згідно з їх інформацією, армія РФ намагається просунутися вглиб Басівки між Журавкою та Новеньким на Сумщині.

"В основному вони застосовують для цього піхоту, але якщо на початку вони по посадках "лізли" пішим ходом, то зараз пробують залітати на квадроциклах", — зазначили аналітики.

Крім того, у дописі додали відео, яке демонструє характер боїв на Сумщині.

Російські солдати намагаються у швидкому темпі закріпитися в Басівці, використовуючи тактику малих піхотних груп. Водночас ворог діє хаотично та неорганізовано, що не дає йому можливості орієнтуватися на місцевості.

"Тож вони блукають селом або полями", — повідомили в DeepState.

Українські захисники успішно здійснюють точне та ефективне ураження груп росіян, завдяки чому чисельність їхніх солдат на передовій зменшується.

Ситуація ускладнюється тим, що війська Росії постійно накопичують кількість піхоти і використовують її в боях, поступово просуваючись вглиб української території. ЗСУ у свою чергу тримають оборону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, російські військові не припиняють спроби проникнути на територію України малими групами через кордон Сумської області. Ворог регулярно направляє диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) з Курської області, намагаючись закріпитися на українській території.