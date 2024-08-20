Деякі військові можуть отримати компенсацію при звільненні: за яких обставин

Треба написати заяву, рапорт та отримати довідку

Військові в Україні продовжують отримувати виплати, надбавки та компенсації. Один з видів останнього нарахування здійснюється за неотримане речове майно при звільненні зі служби.

Її розмір визначається на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі. Однак така виплата не здійснюватиметься для строковиків та курсантів ВНЗ, а лише мобілізованим, як каже вінницька адвокатки Мар'яна Слізяк.

Ця компенсація має виплачуватись за місцем служби бійця за їх заявою на підставі наказу командира військової частини. Своєю чергою командири мають отримати наказ від старшого командира. В документі має зазначатись сума виплати на основі довідки про вартість речового майна.

За словами адвокатки, довідка має видаватись речовою службою військової частини. Військовослужбовець, разом зі рапортом та оригіналом довідки про вартість речового майна, має звернутись до командира своєї військової частини, аби отримати від нього наказ. Згідно з ним і буде виплачуватись компенсація.

Якщо військовий загинув або помер, то виплата рівними частинами нарахується членам його сім'ї та утриманцям. Їм необхідно подати заяву за місцем служби бійця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким військовим передбачена виплата в майже 15 тисяч гривень.