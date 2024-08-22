Из-за болезни или ранения: где украинские военные могут получить 10 или 20 тыс грн

Есть список документов

Военные, получившие ранения или заболевшие, могут рассчитывать на финансовую помощь. Одно из таких будет осуществляться для бойцов в Ровенской общине.

Размер выплаты зависит от решения комиссии в индивидуальном порядке. Об этом сообщили в Facebook Ровенского городского совета.

Сейчас 20 тысяч гривен назначили для 41 военного, получивших ранения, контузию, увечье, травму и 10 тысяч гривен для 9 бойцов, имеющих заболевание.

Какие документы нужны для оформления помощи и куда обращаться

Заявителю следует обратиться в Департамент социальной политики с заявлением и следующими документами:

паспорт или ID-карту и их копии;

справка и копия о присвоении налогового идентификационного номера;

документ и копию, подтверждающие регистрацию места жительства в Ровенской городской территориальной общине;

документ и копию из медучреждения о ранениях, контузии, травмах или заболеваниях, полученных при участии в обороне Украины;

документ, подтверждающий участие в обороне и защите государства во время военной агрессии РФ (при наличии);

справку и копию о взятии на учет ВПЛ в Ровенской городской общине;

другие документы и копии, подтверждающие право на материальную помощь;

реквизиты счета, открытого в учреждении банка, для зачисления денежных средств.

Денежную помощь могут получить военные, зарегистрированные в Ровно или поселке Квасилов. Для уточнения деталей можно позвонить по номеру: 0671123218 или по адресу: Соборная 12, кабинет 12.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из ветеранов в Украине начислят выплаты ко Дню Независимости.