Деякі студенти теж підлягають мобілізації: кого призвуть у квітні

Навчання на заочній формі не дає право на відстрочку

Мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років триває. Хоча студенти здебільшого мають право на відстрочку, існують винятки, коли навіть ті, хто навчається у коледжах чи вишах, можуть отримати повістку.

Закон України №10449 регулює питання мобілізації студентів. Відстрочку від призову отримують студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають свою першу вищу освіту за денною або дуальною формою навчання.

Важливо, що навіть дистанційний формат навчання не позбавляє права на відстрочку.

Як студенту оформити відстрочку

Щоб скористатися правом на відстрочку, студент повинен звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) та надати довідку про навчання з деканату. Документ має містити офіційну печатку відповідного ТЦК. Правильно оформлена відстрочка фіксується у застосунку "Резерв+".

Також студент може оформити відстрочку онлайн через "Резерв+". Достатньо завантажити застосунок, авторизуватися та подати запит.

Відстрочка надається строком на пів року, після чого її необхідно продовжувати. Для викладачів, які мають навантаження понад 0,75 ставки, термін відстрочки від мобілізації становить один рік.

Які студенти можуть бути мобілізовані

Не всі студенти мають право на відстрочку. Мобілізації можуть підлягати чоловіки, які:

навчаються на заочній або вечірній формі;

здобувають другу або наступну вищу чи професійну освіту;

мають статус військовозобов’язаного (проходили службу або мають військовий досвід);

були відраховані з навчального закладу;

не оформили або не продовжили відстрочку;

перебувають у перехідному періоді між освітніми рівнями (наприклад, між бакалавратом і магістратурою).

Також отримати повістку можуть аспіранти-контрактники. Оскільки для них передбачено тільки навчання заочно.

Раніше "Телеграф" писав, кому дадуть відстрочку від мобілізації у квітні. Звільнення від призову надається через сімейні обставини, проблеми зі здоров’ям або роботу у стратегічно важливих сферах.