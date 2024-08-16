Дарма витратите час: коли подання заяви на перерахунок пенсії не гарантує її збільшення

Експерт розібрав конкретний випадок

Деякі пенсіонери в Україні отримують виплати, які є меншими, аніж мають бути. За словами експерта є моменти, коли немає сенсу подавати заяву на перерахунок пенсії.

Як пояснює журналіст та експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, сума виплати, наприклад, може не змінитись, якщо основний розмір пенсії може збільшитися, але при цьому зменшується доплата до мінімальної пенсії. Він додає, що все залежить від поточного розміру виплати та її компонентів.

Експерт пояснив, як може змінитись розмір виплати на прикладі двох запитань від пенсіонера Ігоря: зарахування шахтарського стажу та про надбавку ветерану війни.

Для таких осіб, аби підтвердити стаж, потрібна довідка з підприємства, яка підтверджує факт роботи. Кожен повний рік роботи під землею зараховується як два роки стажу, що впливає на розмір пенсії.

Він пояснює, що наразі ветеранам війни змінили правила нарахування пенсії, адже раніше мінімальна виплата була прив'язана до прожиткового мінімуму, а тепер є фіксована сума — 12 396 гривень.

Коробкін підкреслив, що перерахунок пенсії залежить від розміру та її складових, тому якщо виплата становить понад 12 тисяч гривень, то сенсу подавати заяву на перерахунок немає. Вона не збільшиться через особливості нарахування державної допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримає надбавку в потрійному розмірі.