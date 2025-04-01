Поклав на пів року і забув. Якою має бути сума на депозиті, аби отримати дохід в понад 10 тис. грн

Понад дві сотні доларів "плюсом" можна отримати шляхом депозитного рахунку

Примножити свій дохід, наприклад заощаджені долари, можна не лише за допомогою подальшого придбання іноземної валюти, а й депозитного рахунку в банку.

Якщо ж класти н-суму на депозит, то заробіток самостійно буде рости, без вашої допомоги. Однак питання в іншому — скільки потрібно покласти, аби за короткий час отримати "плюсом" 10 тисяч гривень доходу, розбирався "Телеграф".

Згідно з актуальними депозитами в українських банках у "Мінфін", аби за пів року отримати дохід в 10 тисяч гривень, особі потрібно покласти на рахунок 170 тисяч гривень.

Водночас якщо змінити гривню на долар, тоді в банк потрібно віднести 25 тисяч доларів, аби через 6 місяців був дохід у 241 долар, тобто 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, що українці можуть легко зібрати 500 доларів за пів року, але для цього потрібно виконати одну умову.

Ще раніше "Телеграф" писав про те, яку мінімальну суму доларів або гривень можна покласти на депозитний рахунок в український банк. Крім того, ми дізнались, яким, ймовірно, буде заробіток.