Ексменеджера Bloomberg та його родину виявили мертвими у власному домі

Інші діти подружжя вижили, бо перебували в школі

У місті Грір, штат Південна Кароліна, виявили тіла колишнього інвестиційного менеджера компанії Bloomberg LP Річарда Самареля, його дружини Ліни Марії та їхньої 9-річної доньки Саманти.

Трагічний випадок стався 28 березня, проте особи загиблих правоохоронці розкрили лише 1 квітня, повідомляє New York Post. За інформацією поліції, смерть членів сім'ї настала між 10:20 та 11:29 ранку. Правоохоронці встановили, що загиблі стали жертвами насильницьких дій, однак точна причина смерті офіційно не розголошується.

Офіс шерифа повідомив, що у зв'язку з інцидентом "загрози для громадськості" немає, як передає телеканал Fox News. Правоохоронців викликав до будинку родини сусід. У заяві офісу шерифа також зазначається, що в родині було ще кілька дітей, які на момент трагедії перебували у школі. За даними New York Post, йдеться про ще одну доньку та сина подружжя.

Річарду Самарелю було 54 роки, його дружині Ліні Марії – 45, а доньці Саманті – дев'ять років. Згідно з дописами Самареля у соціальних мережах, він народився у штаті Нью-Джерсі та працював на посаді інвестиційного менеджера у компанії Bloomberg LP.

Ліна Марія Самарель з дочкою Самантою

Ліна Марія спочатку працювала в департаменті у справах ветеранів США, а згодом – медсестрою. Американські ЗМІ повідомляють, що сім'я мала значні статки. За даними американських ЗМІ, родина жила у місті Грір у будинку площею в 473,8 кв.м. з шістьома ванними кімнатами та п'ятьма спальнями. Dailymail пише, що вартість помешкання сягає рекордних 780 тисяч доларів. Слідство у справі триває.

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