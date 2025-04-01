Слідами Януковича: як потрапити на екскурсію до Межигір'я і що зараз там можна подивитися (відео)

До Межигір’я можна дістатися автомобілем або маршруткою

Межигір’я — знаменита колишня приватна резиденція президента України Віктора Януковича, яка стала символом корупційної влади, переродилася в парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. У 2024 році його вперше відкрили для відвідувачів у новому форматі і відтоді двері парку відчинені щодня для відвідувачів.

"Телеграф" розповідає про те, що можна подивитися в Межигір’ї, як туди дістатися і в яку ціну обійдеться.

Довідка: у 2023 році Верховна Рада України ухвалила закон, яким Межигір’я було націоналізовано та повернуто у державну власність. Тепер із цієї резиденції зробили новий об’єкт природно-заповідного фонду. Віктор Янукович займав Межигір’я з 2002 до 2014 року. Саме там експрезидент "підтримував" страусів,

бігав по пеньках

і чахнув над величезною колекцією ретроавтомобілів.

Межигір’я зараз

Де розташоване Межигір’я

Колишня резиденція Януковича знаходиться у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Це приблизно за 25 кілометрів від столиці.

На машині:

Їдьте трасою Р02 (Київ – Овруч) у напрямку Вишгорода. Далі слідуйте покажчикам до резиденції.

Громадський транспорт:

З Києва до парку-пам’ятника "Межигір’я" можна доїхати маршруткою 355К, яка проїжджає через Дідовицю, Карат та Вишгород. Вона йде зі станції метро Героїв Дніпра та доїжджає до центрального входу парку, це і є кінцева точка маршруту.

Що можна робити у Межигір’ї

Тут можна:

Прогулятися мальовничими стежками парку та побачити лебедів, оленів, диких качок.

Орендувати самокат або велосипед, щоб досліджувати територію ще швидше.

Познайомитися з тваринами: страусами, віслючками, ему, муфлонами, бентамками та ін.

Відвідати екскурсію в "Хонці" та дізнатися унікальні факти, які точно вас здивують.

Довідка : Хонка – це колишній розкішний дерев’яний будинок Януковича. Він отримав назву від фінської фірми Honka, яка є світовим лідером будівництва екологічно чистої деревини. Тепер це музей Хонка.

Ціни та види екскурсій:

Графік роботи: парк відкритий щоденно з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядала таємна дача Януковича під Києвом і що з нею сталося.