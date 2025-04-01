Молодий лелека підкорив серце Одарки після зникнення Грицька. Вони вже чекають на поповнення (фото та відео)

Батько та мати роблять це по черзі

Відома в Україні пара лелек Грицько та Одарка розпалася, адже самець не повернувся до свого гнізда в селі Леляки Пирятинської громади на Полтавщині. Одарка чекала на нього, проте її зміг завоювати молодий наполегливий лелека, якого назвали Грициком. В гніздечку пари вже з'явилося перше яйце.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Національного природного парку "Пирятинський", який веде цілодобову онлайн-трансляцію з гнізда пари. Перше яйце Одарка знесла 31 березня.

"Минулого року Грицько та Одарка зустрілися 23 березня, а рівно через тиждень, а саме 30.03.2024 року о 21:47, у їхньому гнізді з'явилося перше яйце. Цьогоріч підрахунки виявилися аналогічними: перша зустріч Грицика та Одарки в гнізді відбулася 24 березня, а вже через 7 днів після цього Одарка знесла перше яйце", — йдеться у публікації.

У природному парку нагадали, що минулого року яйці з'являлися у гнізді лелек через день, всього їх було п'ять. Якщо все буде, як торік, друге яйце Одарка може знести вже 2 квітня. Проте, зазначили фахівці, заздалегідь неможливо передбачити, скільки яєць буде в гнізді лелек.

Вони показали фото та відео з гніздечка. Пара дбайливо ставиться до свого пташеняти, яке поки що в яйці. Один з батьків висиджує його, а інший чатує поруч.

Річ у тім, що в лелек яйці висиджують по черзі самиця і самець. Яйце в цих птахів чисто біле, близько 100 грамів вагою. Період висиджування триває 30-32 дні.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, за сумісництвом науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло, який уже третій рік веде відеоспостереження за лелечою парою, пояснив, чому Одарка не дочекалася Грицька. Він також розповів, як новий партнер домігся її прихильності.