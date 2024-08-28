Дефицит завершился? Популярный салатный овощ стремительно дешевеет: что прогнозирует эксперт

В магазинах и рынках цены отличаются

В Украине наблюдалось повышение цен на огурцы, но стоимость немного снизилась. Причиной такой тенденции явилось увеличение предложения товара.

На львовском рынке огурец стоит 43,2 гривны, хотя в середине августа ценник достигал 50 гривен за килограмм. Об этом сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для "Телеграфа".

Некоторое время удорожание овоща происходило из-за временного дефицита в связи со снижением урожайности и жары. Однако сейчас поставляются новые партии огурца, поэтому предложение стабилизировалось.

"Прогноз на будущее зависит от погодных условий и стабильности поставок. Если не будет новых погодных катаклизмов, цены, вероятно, стабилизируются на среднем уровне или даже немного снизятся", — говорит Попович.

Цены на огурцы в магазинах

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость огурцов в настоящее время составляет 67,49, но в июле цена была на 23,94 гривны меньше, то есть 43,55 гривны.

Огурцы гладкие в августе можно приобрести в среднем за 87,40. Месяцем ранее стоимость составляла 56,99 грн, что на 30,41 грн меньше.

Средний ценник на долгоплодные огурцы сейчас зафиксировался около 84,99 гривны, а в июле цена была 49,43 гривны. То есть на 35,56 гривны меньше.

А вот огурцы колючие сейчас стоят в среднем 79,90 грн, но в июле ценник стоял в 69,17 грн. Они подорожали на 10,73 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой популярный фрукт в Украине может стать дефицитным и цена на него не будет стоять на месте.