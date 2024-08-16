Популярний салатний овоч знову подорожчав: у чому причина

Наразі вартість у 2,2 раза вища, аніж торік

На українському ринку знову підвищились ціни на огірок. Причиною такої тенденції стала обмежена пропозиція та великий попит.

Згідно з даними проєкту EastFruit, за минулий тиждень огірки здорожчали на 14%. Наразі їх вартість складає 40-60 гривень.

За словами ключових гравців ринку, причинами здорожчання овочу є не тільки низька пропозиція та великий попит з боку населення, а й температурні гойдалки, які були у липні, що своєю чергою спровокували хвороби на плантаціях. Крім того, вони також виокремлюють спеку та посуху.

"Тільки за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг). При цьому учасники ринку відзначають, що, попри таке стрімке подорожчання, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим", — йдеться у повідомленні.

Аналітики кажуть, що обмежена пропозиція на овоч призвела до того, що на сьогодні він дорожче у 2,2 раза, аніж у середині серпня торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, виробництво якого популярного фрукта падає і ціни на нього будуть високими протягом наступного року.