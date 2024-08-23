На 13% за тиждень: який овоч борщового набору падає в ціні через якість

Максимальна його вартість — 24 гривні

На українському ринку вже деякий час стабільно тримається висока ціна на білоголову капусту. Однак на поточному тижні спостерігається тенденція її здешевшання й однією з причин є відсутність попиту.

Наразі українські господарства відвантажують свою продукцію по 17-24 гривні за кіло. Наприкінці минулого робочого тижня вона коштувала на 13% дорожче, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Причинами такого цінопаду є середня якість продукту через несприятливу погоду для вирощування і фермери намагаються скоріше реалізувати некондицію, а також низький попит на товар з боку населення.

Вони наголошують, що з середини липня 2024 року білокачанна капуста росла в ціні на українському ринку через низьку пропозицію від місцевих виробників. Така ситуація склалась через спекотну погоду, яка панувала на майже всій території нашої країни до кінця липня.

Водночас наразі цей овоч коштує в 3,9 раза дорожче, аніж торік, хоча ціна на неї падає.

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