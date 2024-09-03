Дефіцит та високі ціни? Чи прогнозується здорожчання овочів цієї зими

Деякі підприємці можуть отримати грант

Упродовж цієї зими українці зможуть купити достатню кількість овочів і ціни на них очікуються меншими, аніж у 2023 році.

Аграрії збільшили посівних площ під найбільш популярні овочі, а саме цибулю, моркву, буряк, картоплю та капусту. Про це сказав заступник директора Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко.

Крім того, змінилось і місце посівів. Більшість цих культур стали вирощувати у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях. Тому пропозиція товарів буде достатньою, аби забезпечити мінімальну потребу населення.

Кравченко також розповів, що через окупацію окремих територій виробництво овочів вимушено "переїжджати" в інші регіони, де вже другий рік поспіль збільшується площа для посіву популярних культур. Однак все ще є труднощі зі збиранням, хоча люди частково повертаються в Україну.

Водночас уряд нашої країни створив багато програм підтримки для виробників овочів — гранти. Підприємці можуть подати заяву через "Дію".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни в Україні будуть рости й діло не в акцизах. Прогнозом поділився економіст, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.