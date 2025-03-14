Марк Карні офіційно став прем'єр-міністром Канади: що про нього відомо і як він ставиться до України

Новий лідер Канади: Марк Карні склав присягу.

У п'ятницю, 13 березня, новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні склав присягу та офіційно обійняв посаду прем'єр-міністра країни. Церемонія відбулася у Рідо-голл, офіційній резиденції генерал-губернатора Канади.

Як повідомляє видання СВС, 59-річний Карні став першим прем'єр-міністром Канади без політичного досвіду чи роботи в уряді. Раніше він працював у центробанках Канади та Великої Британії, а також був позаштатним радником Джастіна Трюдо.

Разом із Карні присягу склав і його уряд. Більшість міністрів зберегли свої посади, зокрема міністр оборони Білл Блер і міністерка закордонних справ Мелані Жолі. До уряду також повернулася Христя Фріланд, яка раніше звільнилася на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Вона очолила Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

1 березня, у розпал передвиборчих перегонів, він опублікував ще один пост щодо України. Карні наголосив, що як прем’єр-міністр, забезпечить, щоб Канада й надалі залишалася непохитною підтримкою України у боротьбі з російською агресією.

Карні розпочинає свою каденцію у складний період торгової війни з США. Він уже заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, і пообіцяв зберігати тарифи на американські товари, доки не буде продемонстровано взаємну повагу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Канада оголосила про введення нових мит на американську продукцію загальною вартістю понад $20 мільярдів. Цей крок став відповіддю на 25% мита, які США запровадили на імпорт канадської сталі та алюмінію 12 березня.