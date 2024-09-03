Дефицит и высокие цены? Прогнозируется ли подорожание овощей этой зимой

Некоторые предприниматели могут получить грант

На протяжении зимы украинцы смогут купить достаточное количество овощей и цены на них ожидаются меньше, чем в 2023 году.

Аграрии увеличили посевные площади под наиболее популярные овощи, а именно лук, морковь, свеклу, картофель и капусту. Об этом сказал заместитель директора Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко.

Кроме того, изменилось место посевов. Большинство этих культур стали выращивать в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях. Поэтому предложение товаров будет достаточным, чтобы обеспечить минимальную потребность населения.

Кравченко также рассказал, что из-за оккупации отдельных территорий производство овощей вынуждено "переезжать" в другие регионы, где уже второй год подряд увеличивается площадь для посева популярных культур. Однако все еще есть трудности с уборкой, хотя люди частично возвращаются в Украину.

В то же время, правительство нашей страны создало много программ поддержки для производителей овощей — гранты. Предприниматели могут подать заявление через "Дію".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены в Украине будут расти и дело не в акцизах. Прогнозом поделился экономист, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.