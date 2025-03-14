Лукашенко не підбирав дипломатичних слів та образив Зеленського на весь світ (відео)

Самопроголошений розповів про дзвінки Путіну з України

Володимир Зеленський був "сином" президенту Білорусі Олександру Лукашенку. А Путіну потайки телефонували "дехто" з України і розмовляли з ним.

Нову тираду на адресу Зеленського Лукашенко видав у Москві в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Самопроголошений президент Білорусі вкотре образив українського лідера.

Білоруський політик розповів, що "певні представники України" розмовляли з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Вони йому телефонували, розповідали. Він розмовляв із деякими. Ну, це не публічна була домовленість, що вони будуть говорити. Це поки Володимир Володимирович не оприлюднить. Я таких повноважень не маю. Але він мені розповідав. Значить, хочете, значить, розмовляєте. Поки потайки, щоб журналісти, Ольга, не дізналися. Ну, можливо, Володимир Володимирович ризикне і скаже, хто дзвонив. Дзвонили йому, щоб поговорити. Тому ось вони такі пропагандисти. Але там під ковдрою, під покровом якимись ідуть, як завжди", — наговорив Лукашенко.

Скабєєва припустила, що відбуваються "рухи щодо повалення Зеленського" та уточнила, як зараз Лукашенко називає українського президента, відштовхуючись від того, що гість раніше називав його "Володя".

"Володя, як син мені був, а вчинив як гнида", — відповів він.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення вибачався за пуски російських ракет з території Білорусі. В телефонній розмові він заявив президенту України Володимиру Зеленському, що він не винен у запусках цих ракет, але нічого не може зробити.

Пізніше "Телеграф" писав, чи справді Лукашенко вибачився перед Зеленським.