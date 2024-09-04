Вже завершується сезон: ціни на кавун поповзли вгору, чого очікувати надалі

За 7 днів вартість виросла на 3,2 гривні

Разом із динею на українському ринку почав дорожчати й кавун. За тиждень цінник змінився на 13% і є ймовірність, що вартість буде рости надалі.

Ціни на кавуни нині усе ще залишаються на досить низькому рівні. Кавун на гуртовому ринку "Шувар" можна придбати за 13.7 грн/кг, хоча ще тиждень раніше він коштував 10.5 грн/кг, як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу".

Вона каже, що торік кавун коштував 15.7 грн/кг.

Причиною позитивної тенденції стало завершення сезону. В кінці серпня споживання кавунів дещо знизилося, але обсяги постачання залишаються стабільними. Тому можна очікувати підвищення цін на залишок кавунів цього сезону.

Ціни на кавуни в українських магазинах

Наразі кавун в "АТБ" коштує 15,95 гривні за кілограм.

Водночас у "Сільпо" є аж п'ять різних сортів кавунів:

4.98 грн за кавун Італія 100 г;

1.39 грн за кавун 100 г;

3.00 грн за кавун Вогник 100 г;

2.00 грн за кавун Органічний 100 г;

0,90 грн за кавун персональний 100 г.

Нагадаємо, раніше економіст, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин розповів "Телеграфу" про те, що в Україні будуть рости ціни, але на них не вплинуть акцизи.