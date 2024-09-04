Уже завершается сезон: цены на арбуз поползли вверх, чего ждать дальше

За 7 дней стоимость выросла на 3,2 гривны

Вместе с дыней на украинском рынке начал дорожать и арбуз. Через неделю ценник изменился на 13% и есть вероятность, что стоимость будет расти в дальнейшем.

Цены на арбузы по-прежнему остаются на довольно низком уровне. Арбуз на оптовом рынке "Шувар" можно приобрести за 13.7 грн/кг, хотя еще неделей раньше он стоил 10.5 грн/кг, как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа".

Она говорит, что в прошлом году арбуз стоил 15.7 грн/кг.

Причиной положительной тенденции стало завершение сезона. В конце августа потребление арбузов несколько снизилось, но объемы поставок остаются стабильными. Поэтому можно ожидать повышения цен на остаток арбузов этого сезона.

Цены на арбузы в магазинах Украины.

В настоящее время арбуз в "АТБ" стоит 15,95 гривны за килограмм.

В то же время в "Сільпо" есть пять разных сортов арбузов:

4.98 грн за арбуз Италия 100г;

1.39 грн за арбуз 100 г;

3.00 грн за арбуз Огонек 100 г;

2.00 грн за арбуз Органический 100 г;

0,90 грн за арбуз персональный 100г.

Напомним, ранее экономист, исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин рассказал "Телеграфу" о том, что в Украине будут расти цены, но на них не повлияют акцизы.