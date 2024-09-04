Некоторым категориям пенсионеров повысили надбавки к выплатам: кому именно и на сколько

Гражданину нужно обратиться в ПФУ, чтобы оформить ее

Пенсионеры могут самостоятельно увеличить свои ежемесячные выплаты. Одним из таких вариантов является надбавка за донорство.

Размер такой выплаты составляет 10 процентов утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в Николаевской области.

С 1 января прожиточный минимум на одного человека в Украине в расчете на месяц составляет 2920,00. Поэтому прибавка к пенсии таким гражданам составляет 292 гривны.

На вебпортале также напомнили, что в 2023 году размер прибавки составлял 258,9 гривны, то есть она в текущем году выросла на 33,1 гривны.

Чтобы получить статус "Почетный донор", лицо должно:

сдать 40 максимально допустимых доз крови;

или сдать 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы.

Если назначение выплаты будет впервые, то пожилому лицу следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ с соответствующим заявлением, а также взять паспорт, идентификационный номер и удостоверение донора.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, когда начнет действовать новая пенсионная система в Украине и как будет рассчитываться выплата.