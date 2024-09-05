Чернігівський Полікомбанк закривається

Кишеньковий банк був створений як інструмент для будівельного бізнесу власників

56-й з 63-х банків України дійшов до межі ліквідації: чернігівський Полікомбанк став жертвою будівельних схем своїх же власників – родини Тарасовців, повідомляє kp.ua .

Цей невеличкий кишеньковий банк був створений як інструмент для будівельного бізнесу цієї родини. Однак проблеми у будівельному бізнесі довели банк до нездатності відповідати нормам Нацбанку щодо капіталізації та забезпечення кредитів ліквідними залогами, оскільки заставами тут виступають численні недобудови Тарасовців.

Керівник банку Микола Тарасовець має двох синів: Юрія та Олександра. Вони теж співвласники Полікомбанку. Крім того, вони володіють кількома будівельними компаніями, найбільша з яких – "ОСНОВА-БУД-7". Більшою мірою нею керує Юрій, але вона є перлиною імперії Тарасовців і одночасно – основним позичальником родинного Полікомбанку.

Беззаперечним доказом того, що Полікомбанк вже сміливо можна назвати "колишнім", є вимога Нацбанку провести докапіталізацію та забезпечити кредити ліквідними заставами. Але грошей на докапіталізацію Тарасовці не мають і, крім того, застави – об’єкти "ОСНОВА-БУД-7" не є ліквідними, оскільки переважна більшість з них – недобудови, тобто їхня ринкова вартість не здатна забезпечити реальні застави.

Цей факт вказує на дві умови, за яких банк може вижити: "ОСНОВА-БУД-7" існуватиме доти, доки Полікомбанк даватиме їй гроші, і Полікомбанк існуватиме доти, доки "ОСНОВА-БУД-7" продаватиме житло.

Невиконання хоча б однієї умови веде до краху всього бізнесу Тарасовців та їхніх клієнтів. Це вже відбувається прямо зараз, адже "ОСНОВА-БУД-7" більше не може будувати і продавати житло. Таким чином, Полікомбанк вже майже мертвий, оскільки власники банку і цієї компанії створили незаконну схему кредитування пов’язані з банком компанії.

Так, одним з помітних об’єктів "ОСНОВА-БУД-7" став елітний 16-поверховий будинок по вулиці Київській, 7, який назвали ЖК КиївSky. До 2020 року компанія отримала від покупців гроші – були продані усі квартири, хоча будинок ще знаходився на стадії зведення. Однак і досі у цьому будинку нема електрики, бо її просто не провели. Крім того, елітний будинок не має опалення і газу, оскільки Тарасовці так і не збудували обіцяну автономну систему. Так само тут не буде і підземного паркінгу.

Другий неліквідний об’єкт — мікрорайон "Масани" на вулиці Незалежності. Тут за вже придбане і здане в експлуатацію житло компанія Тарасовців вимагала доплату у розмірі від 200 тисяч гривень.

Третій об’єкт "ОСНОВА-БУД-7" — ЖК "Олександрівський". Цей комплекс мав складатися одразу з кількох будинків. Всі вони вже продані. А будинків – нема.