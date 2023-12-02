З роком малюка: гарні побажання для дитини та батьків

Виберіть найкраще привітання на рік малюкові

Дитячий день народження – особливий та емоційний день, що вимагає подарунку. Надзвичайно приємним доповненням до подарунка стане привітання малюка з роком, яке спочатку буде незрозуміло маленькій людині, але порадує батьків іменинника.

Побажання з днем народження на рік краще розмістити на листівці. Так їх можна буде зберегти на довгі роки. А коли маленький іменинник виросте, прочитає сам, що хотіли сказати йому близькі цього особливого дня. Тому не варто применшувати цінність привітання з днем народження малюкові на 1 рік.

Вибирайте красиві побажання малюку на рік. Ви можете придумати їх самостійно, або вибрати один із готових текстів.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання малюкові на рік, які ви можете сміливо використати, щоб привітати іменинника та його батьків.

Привітати з днем народження 1 рік — побажання у прозі

🌞 Вітаю, маленьке сонечко ☀️, з першим роком 🎂, з першою твоєю значущою датою 🎊! Бажаю впевнено крокувати дорогами удачі, весело плескати в долоні, зачаровувати всіх навколо своєю чудовою посмішкою. Нехай кожен день буде наповнений радістю 🎠, здоров'ям 💪 та любов'ю 💖!

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🎂 Вітаю вас з першим роком життя! 🎈🎊 У цей важливий і радісний день 🥳 бажаю рости здоровим 💪, не хворіти 🤗 і щодня дізнаватися про щось нове 📚✨. Нехай попереду чекає багато щасливих моментів😍, сміху 😂 та незабутніх моментів 🎁💖

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🎉 З першим справжнім днем ​​народження! 🥰 Бажаю богатирського здоров'я 💪, не знати бід та смутку ☀️, тішити батьків 💖. Нехай дитинство буде веселим 🎠, наповненим друзями 👶👧 та цікавими пригодами 🚀. Більше солодощів 🍭, іграшок 🧸 та радості в очах ✨!

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⏳ Як швидко пролетів рік! 🎂 І ось настав перший день народження 🎉! Бажаю рости розумним і здоровим 💕, веселим та допитливим 🤩, а з такими чудовими батьками 👨‍👩‍👧 нехай дитинство буде безтурботним та щасливим 🌈💖!

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🎊 Вітаю малюка із першою важливою датою 🎂! Нехай життя грає яскравими фарбами 🌈, дарує нові враження 🥳, а щодня наповнюється радістю 💛. Нехай батьки 👩‍👦 отримують багато щасливих миттєвостей 💖, спостерігаючи за тим, як ти ростеш!

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👶 Сьогодні маленькому чоловічку виповнюється рік! 🎂 Це його перше важливе свято 🎉, і мені хочеться побажати міцного здоров'я 💪, солодких і спокійних ночей 😴, ніжності та кохання 💕. Нехай попереду чекають казкові відкриття 🌟 та захоплюючі пригоди 🚀!

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💖 Моя радість, вітаю тебе з днем ​​народження! 🎂 Хоча ти ще не розумієш усіх слів 🤗, але знай — ти оточений любов’ю 💕! Нехай твій шлях буде світлим ✨, люди навколо — добрими 🫂, а життя прекрасне 🌈! Будь здоровим 💪 і радуй цей світ 🥰!

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🎀 Вітаємо тебе, наша улюблена крихта! 👣 З роком від дня народження 🎉! Нехай твій шлях буде сповнений любові та турботи💖, нехай мамина ласка 🤱 та татовий захист 💪 завжди будуть поряд! З днем ​​народження! 🎂🎁

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👣 З днем ​​народження, маленький чоловічку! 🎉 Перший рік минув так швидко ⏳, і він був чарівним ✨! Нехай у житті буде багато щастя 🥰, здоров'я 💪, яскравих емоцій 🌟, а згодом це маленьке диво 👶 виросте у велику та мудру людину!🎈💖 З Днем Народження! 🎂🥳

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Малюк, тобі вже 1 рік! 🎉 Нехай твої крихітні ніжки крокують назустріч щастю, очі сяють від радості, а світ навколо буде сповнений любові та турботи! 💖🎈 Радуй батьків своїми милими посмішками та новими відкриттями щодня! 😍👣

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З першим роком тебе, маленьке диво! 🎂🎁 Ти так швидко ростеш, дивуєш і радієш усім навколо! 🌟 Нехай попереду буде ще більше веселощів, посмішок та неймовірних пригод! 🚀💫 Нехай тебе оточують любов, щастя та теплі обійми! 🤗💛

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🎀 Маленьке янголятко, з роком тебе! 💕 Цей рік був наповнений першим сміхом, першими кроками та першими чудесами! Нехай твоє дитинство буде безтурботним, радісним і сповнений магії та чарів! ✨🎠 Зростай здоровим, щасливим і завжди коханим! 🥰🎈

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Сьогодні важливий день – тобі вже рік! 🎉🎂 Нехай твій світ буде сповнений яскравих фарб, дзвінкого сміху та найкращих чудес! 🌈💫 Нехай кожен новий день приносить щастя, а рідні завжди будуть поряд із теплом та любов'ю! 🤗💖💙

Вірші з днем народження малюка 1 рік

Сьогодні свято у родині,

Виповнився рік дитині.

З першим рочком ми вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Хай Янголи над ним кружляють,

Від лиха й бід охороняють.

***

З першим рочком привітання

Шлю малечі щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

Сьогодні янголятку виповнився рік!

Зичимо здоров’я й радості повік

Дитині і родині — щастя усім вам,

Щоб в житті не було місця помилкам,

Хай в сім’ї панує спокій, доброта,

Хай дитина ваша швидше вироста!

***

Який же яскравий день,

Бо це твій перший ювілей.

З першим рочком я вітаю,

І щастячка багато побажаю.

Щоб дитинство твоє чудове

Минало не занадто швидко.

Щоб зі здоров’ячком все добре

Було в тебе постійно.

А оченятка щоб сіяли

І щоб сонечком горіли.

І тільки веселощів багато

Було у твоїй маленькій хаті.

***

Привітання — із прекрасним,

З ювілеєм першим, класним!

З святом головним в житті

І дитини, і батьків!

Всім здоров’я і наснаги,

Щоби рідні всі увагу

Приділяли кожен день,

І щоб раділи всі щодень!

***

Сьогодні велике свято,

Гостей зібралося багато,

А малюку ще мало літ,

І треба пізнавати світ,

Вітаємо щиросердечно.

Із першим рочком малечу,

Хай твоя доля буде щасливою,

Та матуся завжди дбайливою.

***

З першим рочком привітаємо,

Він важливіший за всі.

Хай Господь охороняє

Довгії життя роки!

Долі легкої манюсі

Та здоров’я, немов сталь.

Щоб усе в житті збулося,

У любові хай зроста!

***

Перший рік тобі, дитинко,

Будь легенька, як хмаринка,

Мов веселка, будь яскрава,

Буде хай життя цікавим!

Любимо ми божевільно

І бажаєм сильно-сильно,

Щоб небесні охоронці

Берегли дитинку-сонце!

***

Привітання — із прекрасним,

З ювілеєм першим, класним!

З святом головним в житті

І дитини, і батьків!

Всім здоров’я і наснаги,

Щоби рідні всі увагу

Приділяли кожен день,

І щоб раділи всі щодень!

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