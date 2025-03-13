Путін боїться! Зеленський прокоментував умови Росії

Російському лідеру не властиво говорити "ні" прямо

Володимир Путін боїться сказати прямо президенту США Дональду Трампу, що хоче продовжувати війну проти України, тому вдається до маніпуляцій. Зараз Кремль готує відмову щодо припинення вогню.

Про це у відеозверненні до нації заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції", — сказав він.

Зеленський нагадав, що була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті, яку сприйняла Україна. США пообіцяли організувати контроль і верифікацію. За час тиші сторони мали підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна була готова працювати максимально швидко та конструктивно, про що повідомила своїх як американських, так і європейських партнерів.

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", — заявив український лідер.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перемир'я України та Росії — це не підготовка до заморозки війни і на такий сценарій керівництво нашої країни не збирається погоджуватися. Крім цього, Європа обов'язкова має бути долучена до мирного процесу.