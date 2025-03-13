Україна ніколи не погодиться на цей сценарій: в ОП озвучили умови для мирних переговорів

Переговори в Саудівській Аравії — це тільки початок довгого шляху

Перемир’я України та Росії — це не підготовка до заморожування війни і на такий сценарій керівництво нашої країни не збирається погоджуватися. Крім цього, Європа обов’язкова має бути долучена до мирного процесу.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, зустріч американської та української делегацій у Саудівській Аравії— це лише початок і попереду ще "багато роботи".

"Ми не підемо на заморожений конфлікт і наші партнери з США також проти такого сценарію. Ми проти "Мінська-3" або Будапештського меморандуму, які, на жаль, не спрацювали", — наголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна — не самотня і її підтримують партнери, а представники Європи мають обов’язково бути залученими до мирного процесу.

Крім цього, Україна представила США під час зустрічі в Джідді свої "червоні лінії" для мирних переговорів. Серед них заявлено такі тези:

жодних обмежень щодо чисельності армії;

жодних заборон щодо участі України в ЄС та НАТО;

РФ не повинна мати право вето щодо участі України у міжнародних організаціях.

Цікаво, що одна з "червоних ліній" суперечить заявам Трампа про те, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він неодноразово наголошував на тому, що наша країна повинна забути про ці "сподівання".

"Байден сказав, мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", — раніше казав президент США.

Нагадаємо, що Україна готова прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія також на це погодиться.

Військові експерти зазначають, що ситуація на фронті грає на руку російським військам. Кремль може використати цей момент для перегрупування та потенційного наступу на Суми чи зміцнення позицій на півдні Донецької області.

Проте Зеленський, погодившись на перемир’я, поставив Росію у складну дипломатичну ситуацію. Якщо Путін відмовиться від переговорів, США можуть запровадити нові санкції та економічні обмеження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вранці 13 березня літак спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа перетнув повітряний простір Росії. Увечері запланована зустріч Віткоффа з Путіним, але вона пройде у закритому режимі.