У США "провтикали" термін продовження лазівки для російських банків: документ

Це рішення може бути кроком адміністрації Трампа щодо посилення санкційного тиску на Кремль.

США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важіля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє видання Fox News. Цю інформацію також підтверджує український підприємець та екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Фейсбук.

Відомо, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) не продовжило термін дії Генеральної ліцензії 8L (GL 8L). Саме ця ліцензія була "лазівкою" і дозволяла проводити підсанкційним російським банкам операції по торгівлі енергоносіями з РФ в якості винятку.

Така практика діяла за правління Джо Байдена, проте через непродовження ліцензії всі такі транзакції тепер заборонені відповідно до чинних санкцій США.

"Журналісти поки що не зʼясували, чи є ця подія свідомим кроком адміністрації Трампа з посилення санкційного тиску на Кремль, чи просто провтикали, бо переймались просуванням Тесли. Я думаю, що таки перше. Але хто зараз може бути хоч в чомусь впевненим…", — написав Коболєв у соцмережі.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем заявляв про те, що якщо Росія відмовиться від запропонованого Україною та Сполученими Штатами 30-денного припинення вогню, на Росію мають бути накладені санкції. І ці санкції слід запровадити не лише проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп відреагував на низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Він сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.