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У США "провтикали" термін продовження лазівки для російських банків: документ

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Банки РФ у США під загрозою Новина оновлена 13 березня 2025, 21:47
Банки РФ у США під загрозою. Фото Колаж "Телеграфу"

Це рішення може бути кроком адміністрації Трампа щодо посилення санкційного тиску на Кремль.

США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важіля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє видання Fox News. Цю інформацію також підтверджує український підприємець та екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Фейсбук.

Відомо, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) не продовжило термін дії Генеральної ліцензії 8L (GL 8L). Саме ця ліцензія була "лазівкою" і дозволяла проводити підсанкційним російським банкам операції по торгівлі енергоносіями з РФ в якості винятку.

Така практика діяла за правління Джо Байдена, проте через непродовження ліцензії всі такі транзакції тепер заборонені відповідно до чинних санкцій США.

"Журналісти поки що не зʼясували, чи є ця подія свідомим кроком адміністрації Трампа з посилення санкційного тиску на Кремль, чи просто провтикали, бо переймались просуванням Тесли. Я думаю, що таки перше. Але хто зараз може бути хоч в чомусь впевненим…", — написав Коболєв у соцмережі.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем заявляв про те, що якщо Росія відмовиться від запропонованого Україною та Сполученими Штатами 30-денного припинення вогню, на Росію мають бути накладені санкції. І ці санкції слід запровадити не лише проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп відреагував на низку гучних заяв свого російського колеги Володимира Путіна. Він сказав, що сподівається на вірні кроки Москви та хотів би бачити припинення вогню з російської сторони.

Теги:
#США #Банк #Банківська система #Банк РФ