Черниговский Поликомбанк закрывается

Карманный банк был создан как инструмент для строительного бизнеса владельцев

56-й из 63 банков Украины дошел до грани ликвидации: черниговский Поликомбанк стал жертвой строительных схем своих же владельцев – семьи Тарасовцов, сообщает kp.ua .

Этот маленький карманный банк был создан как инструмент для строительного бизнеса этой семьи. Однако проблемы в строительном бизнесе довели банк до неспособности отвечать нормам Нацбанка по капитализации и обеспечению кредитов ликвидными залогами, поскольку залогами здесь выступают многочисленные недострои Тарасовцов.

Руководитель банка Николай Тарасовец имеет двух сыновей: Юрия и Александра. Они тоже совладельцы Поликомбанка. Кроме того, они владеют несколькими строительными компаниями, крупнейшая из которых – "ОСНОВА-СТРОЙ-7". В большей степени ею руководит Юрий, но она жемчужина империи Тарасовцов и одновременно – основной заемщик семейного Поликомбанка.

Безоговорочным доказательством того, что Поликомбанк уже смело можно назвать бывшим, является требование Нацбанка провести докапитализацию и обеспечить кредиты ликвидными залогами. Но денег на докапитализацию у Тарасовцов нет и, кроме того, залоги – объекты "ОСНОВА-БУД-7" не являются ликвидными, поскольку подавляющее большинство из них – недострои, то есть их рыночная стоимость не способна обеспечить реальные залоги.

Этот факт указывает на два условия, при которых банк может выжить: "ОСНОВА-БУД-7" будет существовать, пока Поликомбанк будет давать ей деньги, и Поликомбанк будет существовать, пока "ОСНОВА-БУД-7" будет продавать жилье.

Невыполнение хотя бы одного условия ведет к краху всего бизнеса и клиентов. Это уже происходит прямо сейчас, ведь "ОСНОВА-СТРОЙ-7" больше не может строить и продавать жилье. Таким образом, Поликомбанк уже почти мертв, поскольку владельцы банка и этой компании создали незаконную схему кредитования, связанную с банком компании.

Так, одним из заметных объектов "ОСНОВА-БУД-7" стал элитный 16-этажный дом по улице Киевской, 7, который назвали ЖК КиевSky. К 2020 году компания получила от покупателей деньги – были проданы все квартиры, хотя здание еще находилось на стадии строительства. Однако до сих пор в этом доме нет электричества, потому что его просто не провели. Кроме того, у элитного дома нет отопления и газа, поскольку Тарасовцы так и не построили обещанную автономную систему. Также здесь не будет и подземного паркинга.

Второй неликвидный объект – микрорайон "Массаны" на улице Независимости. Здесь за уже приобретенное и сданное в эксплуатацию жилье компания Тарасовцев потребовала доплату в размере от 200 тысяч гривен.

Третий объект "ОСНОВА-БУД-7" – ЖК "Александровский". Этот комплекс должен был состоять сразу из нескольких домов. Все они уже проданы. А домов – нет.