Кому з військових під час звільнення нарахують грошову допомогу в 50%

Сума залежить від розміру виплат військового

Українські військові, які звільняються зі служби, отримають 50% місячного грошового забезпечення. Ці гроші не передбачені лише для строковиків.

Як повідомив начальник відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат Донецького обласного ТЦК та СП підполковник Артур Вакуленко, є 6 підстав для нарахування грошової допомоги. Сума для кожної категорії військовослужбовців розраховується індивідуально.

Тож, одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років і більше можуть отримати військові, які звільняються у зв'язку:

віку;

зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

закінченням строку контракту;

з прямим підпорядкуванням близькій особі;

систематичного невиконання умов контракту командуванням;

з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцям-жінкам, які мають дитину/дітей віком до 18 років.

Водночас якщо бійці були мобілізовані на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, то ОГД складає 4% місячного забезпечення військового за кожний повний календарний місяць служби. Однак він не може бути менш як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заявки на виплату до Дня Незалежності для ветеранів приймаються до 1 жовтня.