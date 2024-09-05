Кому из военных при увольнении начислят денежную помощь в 50%

Сумма зависит от размера выплат военного

Украинские военные, увольняемые со службы, получат 50% месячного денежного обеспечения. Эти деньги не предусмотрены только для срочников.

Как сообщил начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко, есть 6 оснований для начисления денежной помощи. Сумма каждой категории военнослужащих рассчитывается индивидуально.

Итак, единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги десять календарных лет и более могут получить освобождаемые военные в связи с:

возрастом;

с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

истечением срока контракта;

с прямым подчинением близкому лицу;

систематическим невыполнением условий контракта командованием;

с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщинам, имеющим ребенка/детей младше 18 лет.

В то же время, если бойцы были мобилизованы на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, то ОДП составляет 4% месячного обеспечения военного за каждый полный календарный месяц службы. Однако он не может быть менее 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что заявки на выплату ко Дню Независимости для ветеранов принимаются до 1 октября.