Воювати ЗСУ у Курській області допомагає річка: ЗМІ розповіли подробиці

Сили оборони України вміло використовують рельєф місцевості в Курській області

Українські військові використовують місцевість у Курській області для відбиття атак російських та північнокорейських військ. Зокрема, вони перетворили річку Псел на природний бар’єр.

Про це повідомляє Forbes. Видання зазначає, що війська Росії і КНДР атакували бійців ЗСУ у селі Плехово, яке розташоване в Суджанському районі неподалік річки. Також поруч з селом проходить російсько-український кордон.

Через те, що противник мав більше солдатів, бійцям ЗСУ довелося відступити. Водночас, українці не чіплялися за населений пункт, а відійшли на північ за річку.

Як зазначає видання, річка дозволила створити природний бар’єр між українськими військами з одного боку та силами РФ і КНДР – з іншого боку.

Річка Псел протікає територією Росії та України: вона тече в межах Курської, Бєлгородської, Сумської та Полтавської областей. Вона є лівою притокою річки Дніпро і впадає туди в межах Кам’янського водосховища нижче міста Кременчук Полтавської області.

Довжина річки — 717 кілометрів, із них 502 кілометри проходять територією України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, головком ЗСУ Олександр Сирський розповів, чому було ухвалено рішення атакувати Курську область.