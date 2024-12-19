У 2025 році українців чекає здорожчання продуктів: за що платитимемо більше

На це впливають кілька факторів

В України можуть зрости ціни на м’ясо, молоко та овочі. Ці продукти можуть подорожчати на 10–15% вже до кінця зими.

Про це ефірі День.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він наголосив, що цьогоріч ситуація з продовольством ускладнилася через спекотне літо, втрати врожаїв, інфляцію та зростання витрат на зберігання продукції.

"Через ряд факторів відбувся досить сильний ріст цін. На жаль, пронози на зимовий період не були таким, щоб характеризуватися зниженням", – зазначив експерт.

Він наголосив, що через спекотне літо українські аграрії втратили значну кількість овочів, яку мали закладатися на зберігання. За словами Марчука, подекуди втрати в південних регіонах у пік дозрівання культур сягали 30%, що є досить великим об'ємом.

Він також зазначив, що очікується здорожчання фруктів. Експерт пояснив, що на вартість імпортованих фруктів впливатиме курс гривні до долара.

Нагадаємо, керівник відділу маркетингу гуртового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла", які продукти найбільше подорожчають до свят. Вона пояснила, що ситуація з подорожчанням продуктів святкового столу в Україні спостерігається щороку.