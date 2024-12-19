Путін випадково підтвердив, що має таємних дітей: що про них відомо

Раніше ЗМІ вже називали їхні імена

Глава Росії Володимир Путін, ймовірно, підтвердив наявність у нього таємних дітей. Він у прямому ефірі розповів про своїх "малюків".

Про це пише The Sun. Зазначається, що під час щорічного прямого ефіру 19 грудня російський диктатор зізнався, що йому подобається дивитися фільми зі своїми "малюками". Це відбулося на тлі повідомлень про те, що він нібито має двох маленьких синів від олімпійської гімнастки Аліни Кабаєвої.

Видання зазначає, що чутки про таємних синів оточують його вже багато років після того, як незалежні журналісти виявили потенційне поповнення в сім’ї. А цього разу Путін проговорився про своє потенційне потомство.

За непідтвердженими даними, у нього і його багаторічної партнерки Кабаєвої, яка на десятки років молодша за нього, насправді вже є хлопчики. Іван, якому 9 років, та 5-річний Володимир нібито є двома останніми поповненнями у сімейному дереві Путіних.

Сам російський диктатор ніколи не підтверджував наявність цих дітей. Офіційно Кремль стверджує, що у нього лише дві доньки — 39-річна Марія Воронцова та 38-річна Катерина Тихонова.

Також ЗМІ писали, що в нього є і третя таємна дитина — 21-річна діджейка Луїза Розова. Його народила Путіну Світлана Кривоногих.

Раніше російське видання "Досьє Центр" повідомляло, що сини Путіна живуть в ізольованих резиденціях, мандрують на яхтах та бізнес-джетах. Їх охороняють співробітники Федеральної служби охорони, поруч із ними цілодобово перебувають няні, гувернантки та професійні тренери.

Раніше "Телеграф" розповідав, де мешкають онуки Путіна і як вони виглядають зараз.