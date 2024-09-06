Грошове забезпечення військових в тилу: за яких умов розмір можуть збільшити

У деяких осіб грошове забезпечення може сягнути майже 60 тис грн

Бійці, що перебувають в тилу, також мають отримувати грошове забезпечення. Його можна збільшити за допомогою винагород.

Згідно зі наказом України "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", передає "Бахмут IN.UA", розмір місячної виплати залежить від посади, а сума винагороди — від місця виконання спеціального завдання.

На які виплати розраховують військові в тилу

додаткові 50 тисяч гривень отримають особи, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також ті, що управляють частинами чи підрозділами, які ведуть бойові дії;

отримають особи, які виконують спеціальні завдання у складі командування та штабу військової частини, який здійснює бойове управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії бойового зіткнення, а також ті, що управляють частинами чи підрозділами, які ведуть бойові дії; додаткові 30 тисяч гривень передбачено бійцям, що проводять спеціальні завдання поза районами ведення бойових дій, а саме завдання з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

Розмір грошового забезпечення бійців в тилу:

28 229 гривень — грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях;

— грошове забезпечення командира взводу, який не виконує бойові завдання і не бере участі у бойових діях; 20 тисяч гривень — нараховується мобілізованим, які проходять військову службу в тилу та не перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових передбачена щомісячна премія.