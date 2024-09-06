Денежное обеспечение военных в тылу: при каких условиях размер могут увеличить

У некоторых лиц денежное обеспечения может достичь почти 60 тыс грн

Находящиеся в тылу бойцы также должны получать денежное обеспечения. Его можно увеличить посредством вознаграждений.

Согласно приказу Украины "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", передает "Бахмут IN.UA", размер месячной выплаты зависит от должности, а сумма вознаграждения — от места выполнения специального задания.

На какие выплаты рассчитывают военные в тылу

дополнительные 50 тысяч гривен получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление военными частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также управляющие частями или подразделениями, ведущими боевые действия;

получат лица, выполняющие специальные задания в составе командования и штаба воинской части, осуществляющего боевое управление военными частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого столкновения, а также управляющие частями или подразделениями, ведущими боевые действия; дополнительные 30 тысяч гривен предусмотрены бойцам, которые проводят специальные задачи вне районов ведения боевых действий, а именно задачи по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

Размер денежного обеспечения бойцов в тылу:

28 229 гривен — денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях;

— денежное обеспечение командира взвода, который не выполняет боевые задания и не участвует в боевых действиях; 20 тысяч гривен — насчитывается мобилизованным, которые проходят военную службу в тылу и не находятся в зоне боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных предусмотрена ежемесячная премия.