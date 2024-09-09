Кто из пожилых людей может получать социальную помощь и пенсию одновременно: есть важное условие
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ПФУ дал объяснение
В Украине для пожилых лиц, имеющих минимальную норму стажа, предусмотрена социальная помощь. В каких случаях она может начисляться вместе с пенсией.
Такую возможность имеют нетрудоспособные лица, потерявшие кормильца. Это объяснили в Пенсионном фонде Украины.
"Лицо с инвалидностью с детства, получающее государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения, может одновременно получать пенсию в связи с потерей кормильца при наличии такого права", — говорится на сайте.
В таком случае пенсия по потере кормильца оформляется только для нетрудоспособных членов семьи.
Следует напомнить, что такой вид пенсии назначают, если умерший кормилец имел от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости в каком возрасте он скончался. Правила для оформления такой выплаты приняты в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Напомним, ранее "Телеграф" писал об автоматической денежной помощи к пенсии для некоторых пожилых лиц. Она будет производиться до конца текущего года.