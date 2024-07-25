Пенсію чоловіка може отримувати його дружина: за яких обставин та яка буде сума

Є фіксований мінімальний розмір

В Україні є чотири види пенсій — за віком, по інвалідності, за вислугу років та у зв'язку з втратою годувальника. На останню виплату можуть розраховувати непрацездатні родичі померлої людини, наприклад чоловік або дружина, але за певних умов.

Такі пенсії призначаються за законом для цивільних та спеціальним законом — для родини військового. Які будуть суми пенсії по втраті годувальника, пояснює видання "На Пенсії".

Якщо помер цивільний

Якщо померла цивільна людина, то пенсію призначатимуть за наявністю стажу від 2 до 14 років, залежно від того, в якому віці наступила смерть. У разі відсутності стажу, можуть призначити соціальну допомогу.

Розмір такої пенсії становитиме 50% від його потенційної пенсії за віком.

У разі, якщо людина ще не була пенсіонером, то пенсія прораховується залежно від віку, стажу та зарплати померлого. Крім того, сюди також входить інформація про період від дня смерті годувальника і до дня, коли він досягнув пенсійного віку.

У випадку, коли помер пенсіонер

Якщо громадянин, що помер, був пенсіонером, то його дружина може отримати близько половини його пенсії, замість своєї виплати.

Якщо в сім'ї двоє і більше утриманців

На двох та більше осіб пенсія по втраті годувальника призначається у суми 100% від пенсії за віком годувальника і розподіляється рівними частинами між усіма претендентами на неї.

Варто зауважити, що мінімальна виплата не може бути нижча за 100% прожиткового мінімуму, на двох осіб — 120%, та на трьох і більше — 150%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дехто з пенсіонерів отримає надбавки до своїх виплат у серпні 2024.