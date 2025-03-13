Зеленський детально відповів на реакцію від Кремля про перемовини: що вимагає Україна

Перемовини в Саудівській Аравії: Зеленський озвучив ключові результати.

Українська делегація провела зустріч із представниками США у Саудівській Аравії, де обговорили безпекові питання, оборонну підтримку та перспективи миру. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до швидкого руху до завершення війни, однак Росія поки що не дала відповіді на пропозиції.

Як повідомляє Володимир Зеленський на своїй офіційні сторінці, переговори були конструктивними, і Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб наблизити мир. Сторони обговорили оборонну допомогу та допомогу розвідданими, питання безпеки та контроль за можливими домовленостями.

Київ був готовий до режиму "тиші" в небі та на морі, однак американська сторона запропонувала розширити його й на суходіл. Україна підтримала цю ініціативу та очікує на відповідь Росії.

Президент наголосив, що вже понад добу немає змістовної реакції Кремля, що може свідчити про небажання Москви завершувати війну. Водночас Зеленський висловив сподівання, що тиск США змусить Росію погодитися на мирні ініціативи. Також він подякував Саудівській Аравії та спадкоємному принцу за організацію переговорів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ухвалення рішення про пропозицію 30 днів повного припинення вогню – це не підготовка до заморожування війни з Росією. Україна погодилася на цю пропозицію, оскільки вважає, що це може почати шлях до повного завершення війни.