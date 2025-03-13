Кейт Міддлтон змусили почервоніти на питанні про розрив із принцом Вільямом

Кейт завжди стримано реагувала на особисті запитання

Кейт Міддлтон і принц Вільям перебувають у шлюбі понад 13 років і мають троє дітей. Попри те, що у пресі з'являлися чутки про складний період у їхніх стосунках, королівське подружжя й досі разом. Водночас ще до весілля був момент, коли Кейт і Вільям розходилися.

Королівський експерт Річард Еден пише у виданні The Daily Mail, що у 2007 році Міддлтон і Вільям мали паузу в стосунках. У цей період 25-річна Кейт відвідувала презентацію книги Саймона Себага Монтефіоре "Молодий Сталін". Вона приходила туди зі своєю сестрою Піппою Міддлтон і спілкувалась з невісткою Монтефіоре, телеведучою Тарою Палмер-Томкінсон. У 2017 році жінки не стало.

Кейт Міддлтон у 2007 році, фото Getty Images

Тара була хрещеною донькою короля Чарльза III. Вона добре знала принца Вільяма з дитинства і вирішила поговорити про його розрив із Кейт. Тара запитала Кейт, як у неї справи, на що та відповіла, що все добре й почервоніла. Тоді телеведуча сказала: "Мабуть, це так важко", на що відповідь Міддлтон була лаконічною: "Справді, все гаразд". Майбутня принцеса дала зрозуміти, що вона не хоче обговорювати цю тему.

Міддлтон розставалась з Вільямом у 2007 році, фото Getty Images

Еден пише, що тоді Міддлтон справила на нього враження жорсткої людини, яка не буде розповідати те, що не хоче. Також вже тоді було помітно, що Кейт вміє підтримувати світські розмови, не розкриваючи при цьому особистого. За кілька місяців після цього випадку Кейт помирилась з Вільямом. Так вони перебувають у шлюбі й до сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про ймовірну коханку принца Вільяма. Це представниця британської еліти.