Чи потрібен чоловіку військовий квиток для виїзду за кордон

Перетнути кордон можуть лише окремі категорії українців

Під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за кордон. Однак існують винятки для певних категорій громадян, які мають право перетинати державний кордон.

"Телеграф" розповідає, що для підтвердження права на виїзд за кордон чоловікам призовного віку необхідно надати документи, що підтверджують їхню належність до категорії осіб, яким дозволено виїзд. Це можуть бути:

Документи, що підтверджують непридатність до військової служби за станом здоров'я (так званий "білий квиток"). Власники таких документів можуть виїжджати за кордон, якщо вони зняті з військового обліку.

Документи, що підтверджують наявність трьох і більше дітей віком до 18 років.

Документи, які підтверджують певну відстрочку від мобілізації.

Документи, що підтверджують постійне проживання за кордоном або наявність дозволу на постійне проживання в іншій країні.

З липня 2024 року для виїзду за кордон чоловікам потрібен військово-обліковий документ. Так, прикордонники можуть вимагати пред'явити:

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

документ, що підтверджує звільнення або відстрочку від військової служби;

документи про непридатність до служби (у разі наявності).

У разі відсутності військового квитка і певних документів чоловіка не випустять за межі України, навіть якщо він підпадає під категорію осіб, які мають право на виїзд. Тому важливо заздалегідь підготувати всі необхідні документи та перевірити їхню актуальність.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у 2025 році. Кабінет Міністрів України затвердив розширений перелік категорій українців, яким дозволено перетинати державний кордон без згоди профільного міністерства чи ТЦК та СП.