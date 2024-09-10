Курс на межбанке и наличном рынке: как будет вести себя доллар в течение недели

Золотько поделилась прогнозом

На прошлой неделе на рынке наблюдались курсовые качели доллара. Банкир спрогнозировала, чего ждать от показателей на межбанке и наличном рынке в течение 10-15 сентября.

На курс в начале сентября давил спрос со стороны физических лиц и бизнеса, а также период выплат зарплат, поэтому коридор колебаний рос. Однако директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорит, передает "24 Канал", что количество желающих приобрести валюту начало уменьшаться в середине недели.

"В пятницу вечером на межбанке предложение валюты даже превысило спрос. На этом фоне котировки опустились ниже отметки 41 гривен за доллар до 40,91 гривны за доллар", — объясняет Золотько.

Она также добавила, что Национальный банк Украины впервые за 4 недели покупал валюту в резервы — 0,6 млн дол.

Золотько прогнозирует, что курс доллара в течение 10-15 сентября на межбанке будет колебаться в пределах 40,90-41,50 гривен, а на наличном рынке — 41,30-41,70 гривен.

Курс доллара в Украине на 10 сентября

По данным портала Минфин, 10 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,95 грн (покупка) и 41,40 (продажа). Наличный курс — 41,34 (покупка) и 41,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,0948 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему курс доллара в Украине может возрасти в течение этой недели.