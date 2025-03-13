Лукашенко показав на карті, звідки нібито готується перемир'я у присутності Путіна

У Росії є козирі, каже Лукашенко

Переговори Лукашенка і Путіна почались із заяв білоруського лідера щодо закінчення війни в Україні. За словами Лукашенка, Росія має "великі козирі" в ситуації в Україні, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".

"Коли РФ дістане свої козирі, можна буде домовитись про завершення війни", — заявив Лукашенко. Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Під час зустрічі з Путіним Лукашенко також висловив думку, що "Україна, швидше за все, не погодиться на перемир'я". Щоправда, він не пояснив, чому саме так вважає.

Білоруський очільник стверджував, що США не мають чіткого бачення, як завершити конфлікт: "Можу з абсолютною впевненістю сказати, що в американців немає жодного плану щодо українського конфлікту — жодного".

На думку Лукашенка, на Росію "не натиснути" щодо врегулювання в Україні, тому Сполучені Штати натиснули на Київ. Під час переговорів з Путіним Лукашенко також заявив, що Вашингтон лише "зондує ґрунт" щодо ситуації в Україні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Лукашенко висловився щодо мирних перемовин. Він також наголосив, що Росія ніколи не погодиться на присутність миротворчих сил країн Європейського Союзу.